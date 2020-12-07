Украина попросила США предоставить вакцину от COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов попросил временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин рассмотреть нашу страну как приоритетного кандидата на получение вакцин в «режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях». Об этом он сказал во время телефонного разговора, передает пресс-служба ведомства.



«Ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX », - отметил Степанов.



Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Она также заверила, что их команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.



«Уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставок», — подчеркнула Квин, добавив, что Штаты поддерживают официальную позицию МОЗ Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний.



На прошлой неделе в Минздраве сообщили о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украине.