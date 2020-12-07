Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина попросила США предоставить вакцину от COVID-19

07 декабря 2020, 23:27

Украина попросила США предоставить вакцину от COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов попросил временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин рассмотреть нашу страну как приоритетного кандидата на получение вакцин в «режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях». Об этом он сказал во время телефонного разговора, передает пресс-служба ведомства.

«Ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX », - отметил Степанов.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Она также заверила, что их команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

«Уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставок», — подчеркнула Квин, добавив, что Штаты поддерживают официальную позицию МОЗ Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний.

На прошлой неделе в Минздраве сообщили о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украине.

ТЕГИ

Прочее
Вакцина коронавирус
Люди
Максим Степанов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 декабря
22:55
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилого дома в Донецке
23:57
Донбасс. Итоги недели 30 ноября - 6 декабря
10:06
«ДНР»: 51 новый случай коронавируса и десять смертей
09:37
«ЛНР» зарегистрировала 13 новых заболевших коронавирусом
19:45
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
14:46
«ДНР» откроет свой пункт пропуска в понедельник
13:49
«ЛНР»: За сутки умерли два пациента с COVID-19
09:36
«ДНР» говорит о новых случаях заражения COVID-19: умерли 13 человек
16:40
Сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое»: строительство продолжается
15:49
«ДНР» приостановила запрет на использование видеонаблюдения в общественных местах
14:08
В Кремле отказались назвать условия для признания «ДНР» и «ЛНР»
все новости
23:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 декабря
23:27
Украина попросила США предоставить вакцину от COVID-19
22:55
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилого дома в Донецке
21:25
В Северодонецке уже неделю нет отопления
20:41
Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина
19:45
Совет ЕС утвердил санкционный механизм за нарушение прав человека
18:12
Штаб ООС: Боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток
17:22
Суд по делу Штепы не состоялся — она заболела пневмонией
16:45
В Раде зарегистрировали законопроект о продлении действия закона об «особом статусе» Донбасса еще на год
16:38
Полицейские Донетчины выявили более 8700 нарушений карантина с его начала
16:29
СМИ: Убитый ФСБ на границе украинец мог быть случайной жертвой
15:39
Зеленский хочет восстановить работу совета развития регионов
все новости
ВИДЕО
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
05 декабря, 19:45
Через сколько дней больной коронавирусом перестает быть переносчиком инфекции? ►
03 декабря, 16:30
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
02 декабря, 12:59

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция