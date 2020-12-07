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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 декабря

07 декабря 2020, 23:57

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтверждено еще 17 смертей от коронавируса. Положительные результаты на COVID-19 получили 245 человек. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зарегистрировано 25 792 заболевших COVID-19. Из них 16 518 человек выздоровели, а 526 умерли.

Группировка «ДНР» за минувшие сутки исследования не проводила. Таким образом, по состоянию на 7 декабря, группировка признает 11 527 случаев коронавируса. Из них на лечении остаются 4818 человек, выписаны 5619 пациентов, умерли 1090.

Общее число инфицированных коронавирусом в Луганской области увеличилось до 7088 человек. За сутки выявлен 61 новый случай. Кроме этого, умерла одна пациентка с ранее подтвержденным COVID-19. За все время исследований в области выздоровели — 4963 человека, 187 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зарегистрирован один летальный случай. О новых заболевших не сообщается. По состоянию на 25 ноября «ЛНР» признает 1 843 случаев инфекции COVID-19. Утверждается, что с полным выздоровлением выписаны 1 607 человек, 151 пациент умер.

Политика

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили ситуацию на Донбассе. Собеседники констатировали, что перемирие, в целом соблюдается. Однако озабоченны отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей и решений «нормандской четверки».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В предыдущий раз закон об «особом статусе» Донбасса был продлен 12 декабря 2019 года.

Боевые действия

Наблюдатели миссии ОБСЕ видели повреждение жилого дома на улице Бокия, 1/3, в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка.

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