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Штаб: Боевики 4 раза нарушили режим «тишины» на Донбассе

08 декабря 2020, 08:43

Штаб: Боевики 4 раза нарушили режим «тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных си.

Уточняется, что в вечернее время в районе населенного пункта Новотроицкое боевики применили подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки произошел выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Также украинские военнослужащие выявили факт инженерного оборудования позиций по направлению неподконтрольной Горловки в сторону подразделений ВСУ в районе населенного пункта Южное.

С начала текущих суток, 8 декабря, обстрелов и других нарушений не выявлено.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля по вечер 6 декабря зафиксировала 3 218 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В частности, выявлен 1 341 взрыв, 100 пролетевших боеприпасов, 37 вспышек дульного пламени и 38 осветительных ракет, а также 1 702 очереди и выстрела.

В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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