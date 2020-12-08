Штаб: Боевики 4 раза нарушили режим «тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных си.



Уточняется, что в вечернее время в районе населенного пункта Новотроицкое боевики применили подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки произошел выстрел из ручного противотанкового гранатомета.



Также украинские военнослужащие выявили факт инженерного оборудования позиций по направлению неподконтрольной Горловки в сторону подразделений ВСУ в районе населенного пункта Южное.



С начала текущих суток, 8 декабря, обстрелов и других нарушений не выявлено.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля по вечер 6 декабря зафиксировала 3 218 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В частности, выявлен 1 341 взрыв, 100 пролетевших боеприпасов, 37 вспышек дульного пламени и 38 осветительных ракет, а также 1 702 очереди и выстрела.



В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.