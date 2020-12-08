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В Донецке произошел пожар в роддоме

08 декабря 2020, 09:00

В Донецке произошел пожар в роддоме

Пожар произошел сегодня в здании родильного отделения Центральной городской клинической больницы № 6 в Донецке. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».

Возгорание произошло в ординаторской первого этажа пятиэтажного здания родильного отделения. Пожаром уничтожены вещи и мебель на площади в десять квадратных метров. Медицинским персоналом эвакуировано 14 больных. По данным спасателей, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Для ликвидации последствий происшествия от «МЧС» привлекалось 10 единиц техники и 38 человек.

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