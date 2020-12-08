На Донетчине 443 новых случая коронавируса и четыре смерти

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 443 случая коронавируса. От осложнений скончались четыре человека. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что умерли жители Северской, Константиновской, Дружковской и Ольгинской ОТГ.



313 новых случаев выявили в Мариупольской ОТГ, 81 в Бахмутской, 28 в Краматорской, по четыре в Лиманской и Мирноградской ОТГ, по три в Константиновской и Мангушской ОТГ, по два два в Сартанской и Гродовский ОТГ, по одному в Славянской, Дружковской и Покровской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 26 235 заболевших коронавирусом. Из них 16 519 человек выздоровели, а 530 умерли. Продолжают лечение 9 185 пациентов.