«ДНР»: 11 смертей и 168 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 пациентов скончались — мужчины в возрасте от 40 до 73 лет и женщины в возрасте от 35 до 88 лет. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии группировка признала 11 695 случаев заболевания. Из них 4 845 пациентов находятся на стационарном и амбулаторном лечении, 5 749 человек выписали, 1 101 умер.



За сутки выявлено 122 случая пневмоний, на 70 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 98. Всего на лечении 1569 пациентов с пневмониями, из них 500 на кислородной поддержке (+40 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.