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Германия выделит 1 млн евро на поддержку реформ в Украине

08 декабря 2020, 09:55

Германия выделит 1 млн евро на поддержку реформ в Украине

Постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Ґабриелла Баттани-Драґони 7 декабря подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европа, в частности, Германия выделяет 1 млн евро. Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве.

«На посту председателя комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины», — заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

В 2019 году Берлин уже предоставлял 1 млн евро на поддержку Плана.

В посольстве отметили, что «План действий Совета Европы для Украины 2018-2022 гг.» — это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти, направленный на сопровождение Украине в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и практической деятельности в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и в поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

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