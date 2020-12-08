Еще 10 семей получат компенсацию за разрушенное войной жилье в Донецкой области

Еще 10 семей в Донецкой области получат по 300 тысяч гривен компенсации за разрушенное в результате вооруженного конфликта жилье. Такое решение приняла специальная комиссия, передает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Уточняется, что деньги получат собственники 10 объектов разрушенного жилья, три из которых находятся в городе Авдеевка, по два в поселке Зайцево, в селах Николаевка и Опытное, один — в селе Водяное.



При этом было подано 11 заявок на получение компенсации. Принятие решение по одной комиссия отложила.



В Минреинтеграции напомнили, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья. Это не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья.

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Первое заседание комиссии состоялось в ноябре. Тогда было принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам 9 объектов разрушенного жилья в Донецкой области и 8 в Луганской.



2 декабря комиссия приняла решение о выплате компенсации еще 10 семьям в Луганской области.



В бюджете на 2020 год предусмотрено 20 миллионов гривен на компенсации за разрушенное на Донбассе жилье.