Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Замена паспорта в 20 и 45 лет: в «ДНР» рассказали, как можно застрять в России на месяц

08 декабря 2020, 13:05

Замена паспорта в 20 и 45 лет: в «ДНР» рассказали, как можно застрять в России на месяц

Жители отдельных районов Донбасса, получившие российское гражданство, могут застрять в России на 30 дней при замене паспорта в 20 и 45 лет. Об этом рассказа «депутат» группировки «ДНР» Анастасия Селиванова в интервью «КП.Донецк».

Жителям ОРДЛО в возрасте 16 до 20 лет или от 41 до 45 лет, а также тем, у кого есть дети от 10 до 14 лет, Селиванова рекомендует сразу получить загранпаспорт РФ при вступлении в гражданство. 

Заниматься вопросом замены паспорта можно только на следующий день, после того, как человеку исполнилось 20 или 45 лет, раньше нельзя. По законодательству РФ, если человек подает документы по месту регистрации — то замена длится 10 дней. Но у жителей ОРДЛО регистрации в паспорте РФ нет, и по законодательству для таких людей срок изготовления нового составляет паспорта 30 дней.

Как только человеку исполнилось 20 или 45 лет, его паспорт будет действителен еще 30 дней. Въехать в Россию по такому документу можно, а вот выехать из РФ обратно в Донецк нет.

«Через 10 минут, после того как вы сдали старый паспорт в миграционку, вам выдадут временное удостоверение личности. Ну, чтобы вообще не остаться без документа. Но пересекать границу по нему нельзя! Значит вернуться домой в ДНР вы не сможете. И получается, надо эти 30 дней где-то жить в РФ, чтобы дождаться получения нового паспорта», — пояснила Селиванова.

При этом вернуться домой по паспорту Украины или «паспорту ДНР» не получится. По законам РФ, граждане с множественным гражданством, получившие российское гражданство, могут пересекать границу с РФ только по российскому паспорту, отметила Селиванова.

Читайте также:

«Создает угрозу». В России отказались выдать гражданство одному из командиров боевиков «ДНР»

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений. 

8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. 

Выдача паспортов России жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса проходит гораздо медленнее, чем это планировали представители российской власти, отмечается в аналитической публикации «Донецкого института информации».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Организации
ДНР ЛНР
Прочее
российское гражданство

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:05
Замена паспорта в 20 и 45 лет: в «ДНР» рассказали, как можно застрять в России на месяц
12:53
Беспилотник ОБСЕ пять раз глушили над Ясиноватой
09:47
«ДНР»: 11 смертей и 168 новых случаев заражения COVID-19
09:24
«ЛНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса
09:00
В Донецке произошел пожар в роддоме
23:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 декабря
22:55
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилого дома в Донецке
23:57
Донбасс. Итоги недели 30 ноября - 6 декабря
10:06
«ДНР»: 51 новый случай коронавируса и десять смертей
09:37
«ЛНР» зарегистрировала 13 новых заболевших коронавирусом
19:45
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
14:46
«ДНР» откроет свой пункт пропуска в понедельник
все новости
13:57
Российская сторона отказывается от встречи по ситуации с убийством на границе с Украиной
13:05
Замена паспорта в 20 и 45 лет: в «ДНР» рассказали, как можно застрять в России на месяц
12:53
Беспилотник ОБСЕ пять раз глушили над Ясиноватой
11:29
Жители Красногоровки остались без водоснабжения и отопления из-за аварии
11:27
Еще 10 семей получат компенсацию за разрушенное войной жилье в Донецкой области
10:29
Горняки шахты «Капитальная» в Донецкой области протестуют из-за долгов по зарплате
09:55
Германия выделит 1 млн евро на поддержку реформ в Украине
09:47
«ДНР»: 11 смертей и 168 новых случаев заражения COVID-19
09:24
«ЛНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса
09:16
На Донетчине 443 новых случая коронавируса и четыре смерти
09:00
В Донецке произошел пожар в роддоме
08:43
Штаб: Боевики 4 раза нарушили режим «тишины» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
05 декабря, 19:45
Через сколько дней больной коронавирусом перестает быть переносчиком инфекции? ►
03 декабря, 16:30
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
02 декабря, 12:59

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция