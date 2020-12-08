Замена паспорта в 20 и 45 лет: в «ДНР» рассказали, как можно застрять в России на месяц

Жители отдельных районов Донбасса, получившие российское гражданство, могут застрять в России на 30 дней при замене паспорта в 20 и 45 лет. Об этом рассказа «депутат» группировки «ДНР» Анастасия Селиванова в интервью «КП.Донецк».



Жителям ОРДЛО в возрасте 16 до 20 лет или от 41 до 45 лет, а также тем, у кого есть дети от 10 до 14 лет, Селиванова рекомендует сразу получить загранпаспорт РФ при вступлении в гражданство.



Заниматься вопросом замены паспорта можно только на следующий день, после того, как человеку исполнилось 20 или 45 лет, раньше нельзя. По законодательству РФ, если человек подает документы по месту регистрации — то замена длится 10 дней. Но у жителей ОРДЛО регистрации в паспорте РФ нет, и по законодательству для таких людей срок изготовления нового составляет паспорта 30 дней.



Как только человеку исполнилось 20 или 45 лет, его паспорт будет действителен еще 30 дней. Въехать в Россию по такому документу можно, а вот выехать из РФ обратно в Донецк нет.



«Через 10 минут, после того как вы сдали старый паспорт в миграционку, вам выдадут временное удостоверение личности. Ну, чтобы вообще не остаться без документа. Но пересекать границу по нему нельзя! Значит вернуться домой в ДНР вы не сможете. И получается, надо эти 30 дней где-то жить в РФ, чтобы дождаться получения нового паспорта», — пояснила Селиванова.



При этом вернуться домой по паспорту Украины или «паспорту ДНР» не получится. По законам РФ, граждане с множественным гражданством, получившие российское гражданство, могут пересекать границу с РФ только по российскому паспорту, отметила Селиванова.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



Выдача паспортов России жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса проходит гораздо медленнее, чем это планировали представители российской власти, отмечается в аналитической публикации «Донецкого института информации».