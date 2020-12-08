Коронавирус на Луганщине: 53 новых случая и шесть смертей

За минувшие сутки в Луганской области подтвержден еще 51 случай инфицирования коронавирусом. Шесть пациентов скончались из-за осложнений. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



В облгосадминистрации уточнили, что 16 новых случаев выявили в Северодонецке, 12 в Лисичанске, шесть в Рубежном, пять в Кормянском районе, по четыре в Старобельском и Попаснянском районах, три в Беловодском районе, два в Новоайдарском, один в Троицком районе.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний мужчина и 81-летняя женщина из Лисичанска; 66-летняя женщина из Рубежного; 84-летняя женщина из Белокуракинского района; 70-летняя женщина из Попаснянского района; 72-летняя женщина из Станично-Луганского района.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 30,9%.



Таким образом общее число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось до 7141 человека. Из них 5079 человек излечились, 1869 - на лечении, 193 — умерли.