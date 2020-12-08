За сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили 148 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.



Так, из них в медицинские учреждения госпитализированы 29 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 119 человек.



«По состоянию на 10:00 8 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3266 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 8087 человек, летальных исходов — 29», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на изоляции находится 524 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 85 человек.



В Украине на 8 декабря зафиксировано уже 832 тысячи случаев коронавируса, суточный прирост — более 10 тысяч, больше, чем накануне. Однако за последние сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших.