На Луганщине осужден экс-глава сельсовета за призывы к изменению границ Украины

Беловодский районный суд Луганской области приговорил к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком бывшего главу одного из сельских советов Беловодского района Луганской области за публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



По данным следствия, в мае 2014 года обвиняемый принял участие в заседании глав сельских и поселковых советов, во время которого боевики призвали собравшихся оказать содействие в организации и проведении «референдума», а также активно привлекать к этому местных жителей.



«Глава сельсовета инициировал общее собрание жителей села Степное Беловодского района, где выступил с публичными призывами к проведению псевдореферендума. Под руководством обвиняемого в населенном пункте фактически была создана так называемая "избирательная комиссия": для проведения незаконного волеизъявления избрано так называемых "голову", "секретаря" и "наблюдателей"», — говорится в сообщении.



Суд признал его виновным и, учитывая признание своей вины и содействие в раскрытии уголовного преступления ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.