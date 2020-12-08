На Донетчине двум депутатам грозит 5 лет тюрьмы за организацию «референдума»

Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух депутатов Мироновского поселкового совета Бахмутского района. Они обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Отмечается, что в мае 2014 года два депутата поселкового совета рассмотрели и положительно проголосовали по вопросу проведения в помещении Мироновского дворца культуры «референдума» о признании государственной независимости так называемой «ДНР».



Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее, 3 декабря, Беловодский райсуд Луганской области приговорил пятерых организаторов «референдума о независимости ЛНР» к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком.