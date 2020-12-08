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Прорыва к миру на Донбассе не было и нет — Кравчук

08 декабря 2020, 22:34

Прорыва к миру на Донбассе не было и нет — Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Россия 24» оценил продвижения в переговорах по установлению мира на Донбассе словами «прорыва к миру на Донбассе как не было, так и нет — это уже 6 лет».

В то же время он отметил, что за последний год в вопросе урегулирования конфликта удалось достичь позитивных сдвигов.

«Единственный документ, который принят важный — это достижение тишины. Но уже недавно ОРДЛО прислало документ, одобренный российским представителем о том, что нужен новый план, потому что этот не работает. Получается, что те решения, которые были приняты и те условия, на которые пошел президент России [Владимир Путин], они не выполняются», — сказал Леонид Кравчук.

Он также добавил, что Украина со своей стороны делает реальные шаги к миру на Донбассе.

«Если брать обмен удерживаемыми лицами, то Украина список подала, ответного списка мы не имеем. Украина подала документ и приняла решение об (открытии — ред.) КПВВ, о разминировании. Но почему-то я такого не помню от России и ОРДЛО. Все решения, которые нужно принимать, они связывают с политическими вопросами», — отметил Кравчук.

Кравчук акцентировал внимание на том, что во главу угла прежде всего нужно ставить вопросы безопасности и гуманитарного характера. А политические вопросы, к которым быстрее стремиться перейти российская сторона, будут решаться уже после.

Также в эфир по видеосвязи включили одного из представителей «ЛНР» Родиона Мирошника, который принимает участие в заседаниях ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) по приглашению России. Но прямого разговора между Кравчуком и Мирошником не было — вопросы им по очереди задавал ведущий.

9 декабря исполняется год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.

Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.

Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» до конца года, чтобы определить дальнейший план действий.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

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