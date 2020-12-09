За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 809 больных коронавирусом. Зарегистрировано 12 летальных случаев. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что из-за осложнений умерли четыре человека в Славянской ОТГ, по два в Краматорской и Добропольской ОТГ, по одному пациенту в Торецкой, Константиновской, Белозерской и Авдеевский ОТГ.



470 новых случаев выявили в Мариупольской ОТГ, 66 в Краматорской ОТГ, 52 в Славянской, 43 в Бахмутской, 27 в Великоновоселковской, 21 в Волновахской, 15 в Мангушской, по 14 в Марьинской и Николаевской ОТГ, 13 в Александровской, по 11 в Добропольской и Торецкой ОТГ, девять в Угледарской ОТГ, восемь в Никольской, по шесть в Мирноградськой и Кураховской ОТГ, пять в Дружковской, по четыре в Сартанской, Комарской и Лиманской ОТГ, по два в Покровской и Старомлиновской ОТГ, по одному в Константиновской и Хлебодаровской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 27 044 заболевших коронавирусом. Из них 16 519 человек выздоровели, а 542 умерли. Продолжают лечение 9 983 пациентов.