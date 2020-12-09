В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине

Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине. Текст документа обнародован на сайте Конгресса.



В поддержку законопроекта выступили 289 из 431 членов Палаты представителей.



Палата представителей американского Конгресса одобрила предоставление Украине военной помощи в 250 миллионов долларов в рамках военного бюджета США на 2021 финансовый год.



В тексте сообщается о предоставлении Украине 250 миллионов долларов в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.