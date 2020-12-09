«ДНР»: Еще 169 заболевших коронавирусом и 10 умерших

За сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирус подтвержден у 169 человек. Кроме того, 10 инфицированных скончались — мужчины в возрасте от 37 до 70 лет и женщины в возрасте от 35 до 95 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Также за сутки 336 пациентов были сняты с учета после выздоровления.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 11 864 случаев заболевания COVID-19. Из них 6085 пациентов выздоровели, а 1111 умерли. Продолжают лечение 4668 человек.

На подконтрольной Укриане части Донецкой области всего выявлено 27 044 заболевших коронавирусом. Из них 16 519 человек выздоровели, а 542 умерли.