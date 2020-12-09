Гражданина Украины приговорили к семи годам колонии за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Азовский городской суд приговорил гражданина Украины к семи годам и двум месяцам лишения свободы за попытку дать взятку в размере 10 тысяч долларов сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Утверждается, что в обмен на вознаграждение гражданин Украины пытался смягчить наказание браконьерам, задержанным в октябре 2019 года в Таганрогском заливе с незаконным уловом. Причиненный ущерб тогда составил около 3 млн рублей. О предложении взятки сотрудник пограничной службы доложил своему руководству. Злоумышленника задержали при передаче денег.



Отмечается, что ранее за посреднические услуги в даче взятки был осужден его пособник, который получил 1 год и 6 месяцев.