СБУ остановила деятельность более 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19

СБУ в период пандемии прекратила деятельность более 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 и дестабилизирующих ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В период пандемии СБУ активно противодействует распространению фейков о COVID-19 ... 40 из них координировали из РФ, поэтому их деятельность расследуется в рамках уголовных производств по статьям 109, 110 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантинных мероприятий.