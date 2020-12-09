Украинская сторона в ТКГ пока не видит необходимости в плане Кравчука по Донбассу

После сообщения главы Кремля Владимира Путина о том, что Россия готова продолжить сотрудничество в рамках минского переговорного процесса, необходимости внедрять новый план урегулирования ситуации в Донбассе, который предложил Леонид Кравчук, пока нет. Об этом рассказал представитель украинской стороны на переговорах в Минске Алексей Арестович, передает УНН.



«После заявления Путина, пока нет необходимости в плане "Б". Он подтвердил готовность продвигаться плану "А", я думаю, будет возможна встреча политических советников в ближайшее время, и посмотрим, что они будут делать на ТКГ и подгруппам. Особенно по чувствительным вопросам открытия КПВВ, вопросы безопасности, пленные. Но, я могу сказать, что и Президент, и СНБО, продолжат работать над возможными вариантами, если в конце концов все же план "А" не удастся. Работа не прекращается ни на минуту, государство готово всесторонне. Планирование осуществляется сценарно, то есть несколько вариантов реагирования», — сказал Арестович.



Ранее глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.



По словам президента Зеленского, именно этот план будет ключевой темой переговоров советников.