«ДНР» установила лимит наценок на медизделия и антисептики

Группировка «ДНР» установила размер предельных наценок на медицинские изделия и антисептики на уровне 35%, ограничения будут действовать 90 дней. Об этом сообщается на сайте «правительства».



Ограничения коснутся медицинских масок всех видов, респираторов, защитных очков, марли, перчаток, защитных костюмов, пробирок для сбора биоматериала, тест-систем для диагностики коронавируса и дезинфицирующих средств.



Допустимые надбавки определяются следующим образом: предельная оптовая надбавка — 10%; предельная торговая надбавка (наценка) — 25%. Таким образом максимальная предельная надбавка составляет 35%.



Уточняется, что решение принято для «недопущения спекуляции при условии ухудшения эпидемиологической ситуации».

За все время пандемии «ДНР» подтверждает 11 864 случаев заболевания COVID-19. Из них 6085 пациентов выздоровели, а 1111 умерли. Продолжают лечение 4668 человек.