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На Луганщине подтверждено еще 134 случая COVID-19

09 декабря 2020, 15:02

На Луганщине подтверждено еще 134 случая COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 134 коронавируса. Вследствие осложнений умерла 71-летняя женщина из города Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

21 новый случай выявили в Северодонецке, 28 в Рубежном, 20 в Лисичанске, десять в Старобельском районе, 14 в Новоайдарском районе, девять в Сватовском, шесть в Кормянском, пять в Белокуракинском, по четыре в Марковском и Меловском, два в Станично-Луганском, в Попаснянском районе один случай.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 7275 человек. Из них выздоровели — 5378, лечатся — 1703, умерли 194 пациента.

В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболели 278 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 194.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 19,2%.

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