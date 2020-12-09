На Луганщине подтверждено еще 134 случая COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 134 коронавируса. Вследствие осложнений умерла 71-летняя женщина из города Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



21 новый случай выявили в Северодонецке, 28 в Рубежном, 20 в Лисичанске, десять в Старобельском районе, 14 в Новоайдарском районе, девять в Сватовском, шесть в Кормянском, пять в Белокуракинском, по четыре в Марковском и Меловском, два в Станично-Луганском, в Попаснянском районе один случай.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 7275 человек. Из них выздоровели — 5378, лечатся — 1703, умерли 194 пациента.



В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболели 278 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 194.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 19,2%.