В Луганской области осудили участницу «референдума»

Беловодский районный суд Луганской области признал виновной жительницу Станично-Луганского района в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры



«Стороной обвинения доказано, что женщина приняла активное участие в работе "участковой избирательной комиссии" во время проведения в мае 2014 незаконного референдума по вопросу государственной самостоятельности так называемой "Луганской народной республики"», — говорится в сообщении.



Отмечается, что «участок» размещалась в помещении сельского дома культуры в селе Черниговка Станично-Луганского района. Обвиняемая в качестве «члена комиссии», записывала паспортные данные, выдавала «бюллетени» для голосования и приняла участие в подсчете голосов.



Суд, учитывая признание вины, способствование раскрытию преступления и других соучастников, назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.