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Прокурор: Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту

09 декабря 2020, 18:48

Прокурор: Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту

Согласно процедуре Виктор Янукович не может присутствовать на заседании суда по вопросу об его аресте. Об этом заявил прокурор Алексей Донской в комментарии «Громадському радіо». Заявления адвоката Януковича прокурор назвал пиаром.

«Очередное заявление — это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции — это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства», — сказал он.

Донской добавил, что по той процедурой, в рамках которой внесено это ходатайство, подозреваемый не является участником этого процесса.

«Если он появится через видеоконференцию, мы будем ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре», — отметил прокурор.

9 декабря Печерский районный суд Киева планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Его адвокат Виталий Сердюк сообщил, что сам Янукович хочет принять участие в заседании суда.

Ранее Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по этому делу, сославшись на то, что «прокурором не доказан факт об объявлении Януковича в международный розыск».

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, и приговорили его к 13 годам лишения свободы заочно.

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