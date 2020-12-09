Генерал-майор Назаров в последнем слове отверг свою вину в крушении Ил-76

Обвиняемый по делу о сбитом самолете Ил-76 Виктор Назаров взял последнее слово в Днепропетровском апелляционном суде, где оспорил приговор о семи годах заключения. Свою вину в крушении самолета и гибели 40 военнослужащих и 9 членов экипажа генерал-майор отрицает. Об этом сообщает «Укринформ».



«Не планировал, не планирую и никогда не буду брать на себя ответственность за чужие грехи, а тем более за грехи террористов. Прошу суд отменить приговор и закрыть уголовное производство в отношении меня за отсутствия в моих действиях состава уголовного преступления», — сказал Назаров в суде.



Адвокат потерпевших Виталий Погосян считает, что «если бы самолет не был направлен в Луганский аэропорт, который находился в окружении и все должностные лица знали: есть опасность, что самолет может не долететь, то этого бы террористического акта вообще не было. Поэтому в действиях генерала Назарова есть служебная халатность».



Назаров не принес извинений пострадавшим в зале суда.



Окончательное решение и приговор суд зачитает 11 декабря.



Самолет Ил-76был сбит боевиками 14 июня 2014 года на территории Луганской области. Все, кто был в самолете, погибли.



27 марта 2017 суд по делу о сбитом Ил-76 признал виновным в «небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям» генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета и на момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Назарова приговорили к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию. В ноябре 2018-го суд решил рассмотреть его апелляцию сначала, в том числе заново провести экспертизу.