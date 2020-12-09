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«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» и вышел в плей-офф Лиги Европы

09 декабря 2020, 23:56

«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интер» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов. Матч в Милане завершился со счетом 0:0.

Таким образом, «горняки» набрали 8 очков и заняли третье место в группе. Это означает, что «Шахтер» продолжит сезон в плей-офф Лиги Европы со стадии 1/16 финала.


«Интер» занял четвертое место, набрав 6 очков.

В параллельном матче мадридский «Реал» победил менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0. Обе команды продолжат выступление в Лиге чемпионов.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря. Помимо «Шахтера», Украину в этом турнире будет представлять и киевское «Динамо».

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