На Донбассе зафиксировали новые обстрелы

За минувши сутки, 9 декабря, пророссийские боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что обстрелы носили провокационный характер.



В частности, вблизи Талаковки боевики трижды стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное также применялось стрелковое оружие, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и с автоматического станкового гранатомета. Для корректировки огня с АГС со стороны населенного пункта Минеральное боевики применили беспилотник, который украинские военные в итоге сбили.



С начала текущих суток, 10 декабря, украинская сторона зафиксировали несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки. Отмечается, что огонь был неприцельным, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.



Группировка «ДНР» заявила о минометном ударе по северо-западу Горловки в среду днем. Ночью, по информации боевиков, произошел обстрел окрестностей сел Ленинское и Новая Таврия на юге Донецкой области.



Группировка «ЛНР» про обстрелы не сообщала.



С 24 июля до 8 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 3307 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 354 взрыва, 110 пролетевших неопределенных боеприпасов, 37 вспышек дульного пламени и 39 осветительных ракет, а также 1 767 очередей и выстрелов).

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.