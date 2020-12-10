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В Украине за сутки — 13 371 случай инфицирования COVID-19

10 декабря 2020, 08:14

В Украине за сутки — 13 371 случай инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 13 371 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 13 903 человека, умерли 266 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 858 714 человек, 14 470 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 465 021 человек.

Днем ранее, 9 декабря зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом; 8 декабря в Украине было 10 811 новых случаев инфицирования, 7 декабря было зафиксировано 8 641 новый случай, 6 декабря было 11 590 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

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