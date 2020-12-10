В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 13 371 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 13 903 человека, умерли 266 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 858 714 человек, 14 470 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 465 021 человек.



Днем ранее, 9 декабря зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом; 8 декабря в Украине было 10 811 новых случаев инфицирования, 7 декабря было зафиксировано 8 641 новый случай, 6 декабря было 11 590 заболевших.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.