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На Донетчине выявили более 600 заболевших коронавирусом за день

10 декабря 2020, 09:20

На Донетчине выявили более 600 заболевших коронавирусом за день

За минувшие сутки на подконтрольной Украине части подтверждено еще 633 случая инфицирования коронавирусом, среди которых 39 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

230 новых случаев выявили в Мариупольской ОТГ, 77 в Краматорской, 73 в Славянской, 31 в Бахмутской, 28 в Светлодарской, по 25 в Марьинской и Великоновоселковской ОТГ, 22 в Волновахской, 17 в Константиновской, 14 в Северской, 11 в Николаевской, восемь в Торецкой, по семь в Кураховской, Комарьской и Лиманской ОТГ, по шесть в Дружковской, Мирненский и Белозерской ОТГ, по пять в Никольской, Угледарской и Авдеевской ОТГ, по три в Мангушской, Ольгинской и Хлебодаровской ОТГ, по два в Часовоярской, Покровской и Черкасской ОТГ, по одному в Кальчицкой, Добропольской и Новодонецкой ОТГ.

Всего за время пандемии на подконтрольной Украине части области выявлено 27 677 заболевших коронавирусом. Из них 16 519 человек выздоровели, а 542 умерли. Продолжают лечение 10 616 пациентов.

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