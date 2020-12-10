«ДНР»: Почти 200 новых случаев COVID-19 и 10 смертей

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрирован 181 новый случай коронавируса. Об этом сообщает так называемый минздрав группировки «ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев. От осложнений умерли мужчины в возрасте от 40 до 80 лет и женщины в возрасте от 38 до 84 лет.



Всего по состоянию на 10 декабря группировки признает 12 045 случаев инфекции COVID-19. Из них 4437 пациентов находятся на лечении, 6487 человек выписаны, летальных случаев — 1121.



За сутки выявлено 114 случаев пневмоний, на 2 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 88. Всего на лечении 1597 пациентов с пневмониями, из них 535 на кислородной поддержке (+28 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 27 677 заболевших коронавирусом. Из них 16 519 человек выздоровели, а 542 умерли.