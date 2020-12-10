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«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком 11 декабря

10 декабря 2020, 10:10

«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком 11 декабря

Группировка «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» под Донецком в пятницу, 11 декабря. 

Пересечь линию разграничения можно будет 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара.

Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

С 10 ноября украинские КПВВ на Донбассе работают с 8:00 до 16:00 по киевскому времени. В Донецкой области «ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

В Луганской области ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская».

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