КПВВ во время усиленного карантина будут работать в штатном режиме

Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения продолжат работать в штатном режиме во время усиленного карантина с 8 по 24 января. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.



«С 8 по 24 января включительно 2021 в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения для того, чтобы не допустить распространения новой волны заболеваемости COVID-19. При этом, по инициативе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, была сохранена штатная работа всех КПВВ», — говорится в сообщении.



Члены правительства поддержали данное предложение, при этом осудив блокировку работы КПВВ со стороны РФ как на админграницах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской областях.

9 декабря Кабинет министров решил усилить карантинные меры в Украине. Они будут действовать в течение 8-24 января.