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В Крыму владельца телеканала ATR заочно приговорили к 19 годам колонии

10 декабря 2020, 11:10

В Крыму владельца телеканала ATR заочно приговорили к 19 годам колонии

«Верховный суд» аннексированного Россией Крыма заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима владельца телеканала ATR Ленура Ислямова. Об этом сообщает «Крым реалии».

Ислямова признали виновным по всем пунктам обвинения — «организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России».

Также «суд» запретил Ислямову участвовать в деятельности СМИ сроком на 2 года и ограничением свободы на 1 год.

Адвокат Ислямова Николай Полозов заявил, что защита не признает приговор и готова дойти до Европейского суда по правам человека при его обжаловании. По его словам, Ислямов не признает юрисдикции «Верховного суда», поскольку считает Крым временно оккупированной территорией Украины.

Российские власти вменяют Ислямову то, что в 2014 году он выехал с полуострова и создал в Херсонской области «незаконное вооруженное формирование» — крымско-татарский добровольческий батальон имени Н. Челебиджихана, который участвовал в блокаде Крыма.

Ислямова также считают одним из организаторов подрыва ЛЭП в Херсонской области, в результате которого Крым в ночь на 22 ноября 2015 года оказался обесточенным.

Ленур Ислямов — бизнесмен крымскотатарского происхождения, имеет гражданства Украины и России. С апреля по май 2014 года занимал должность «заместителя председателя Совета министров Республики Крым» после аннексии полуострова. Он также был одним из активных участников блокады полуострова в 2015 году. Суть акции заключалась в блокировании поставок товаров в аннексированные Россией Крым. Активисты блокировали движение на административной границе Херсонской области и Крыма. С 17 января 2016 года, когда начало действлвать постановление правительства Украины об ограничении поставок товаров в оккупированный Крым и из него, акция была переведена в формат наблюдения.

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