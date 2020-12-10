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Правозащитники призвали власть пересмотреть отношение к документам, выданным в ОРДЛО

10 декабря 2020, 12:10

Правозащитники призвали власть пересмотреть отношение к документам, выданным в ОРДЛО

Правительству следует разработать механизмы, которые обеспечат учет информации из документов, выданных на временно оккупированных территориях, а также определиться с введением концепции переходного правосудия в Украине. Об этом говорится в публикации «Центра прав человека ZMINA».

«Если говорить, что мы не признаем эти документы, то это означает, что мы отвергаем, не работаем с огромным массивом информации и не создаем никаких механизмов, чтобы информация, содержащаяся в этих документах, оказалась в государственных органах Украины. И это в то время, когда Россия постоянно и систематически либерализирует свое законодательство в отношении украинских граждан, проживающих на востоке. Такая ситуация должна подтолкнуть государство Украина к наработке соответствующих механизмов взятия во внимание и использования информации из документов, выданных на оккупированных территориях», — пояснила менеджер по адвокации «Центра прав человека ZMINA» Алена Лунева.

Аттестаты, паспорта, дипломы, медицинские справки, трудовые книжки, договор о продаже недвижимости, документы по усыновлению — все эти документы Украина не признает, если они выданы в неподконтрольных районах Донбасса и в Крыму. По оценкам правозащитников, это имеет негативные последствия для минимум 4 миллионов граждан Украины в оккупации.

Правозащитники подчеркивают, что они не выступают за то, чтобы государственные органы признавали документы, выданные незаконными формированиями, а только чтобы они принимали к сведению необходимую информацию для восстановления права своих граждан и прекращения нарушения. Они настаивают, что государство должно искать границы в работе с такими документами.

Сейчас в Украине есть две ситуации, когда учитываются сведения из документов, выданных на неподконтрольных территориях.

В 2018 году закон о восстановлении суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей фактически разрешил украинским ЗАГСам принимать документы о рождении и смерти, выданные на этих территориях, чтобы выдавать гражданам действительные свидетельства украинского образца. Кроме этого, украинские вузы принимают информацию из образовательных документов, выданных на неподконтрольных территориях, когда абитуриент поступает в украинские вузы.

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