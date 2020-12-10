Боевики ограничивали передвижение наблюдателей ОБСЕ на Донетчине

Боевики ограничивали передвижение наблюдателей миссии ОБСЕ 9 декабря вблизи поселка Корсунь и села Александровское (ранее Розы Люксембург). Об этом сообщается в отчете миссии.



«На блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Корсунь (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Донецка) явно вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии, сославшись на то, что "дорога закрыта". Находясь на этом блокпосте, наблюдатели слышали 8 нарушений режима прекращения огня», - говорится в отчете.



На блокпосте вооруженных формирований возле села Александровское два вооруженных боевика пропустили патруль СММ в южном направлении, объяснив это «проведением учений в том районе».