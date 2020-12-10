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На Луганщине — 161 новый случай COVID-19 и три смерти

10 декабря 2020, 16:01

На Луганщине — 161 новый случай COVID-19 и три смерти

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 161 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

44 заболевших обнаружили в Северодонецке, 25 в Сватовском районе, 24 в Троицком районе, 17 в Старобельском, 16 в Лисичанске, 11 в Новоайдарском районе, десять в Станично-Луганском районе, девять в Рубежном, три в Кормянском районе, два в Новопесковском районе.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека: 67-летний мужчина и 81-летняя женщина в Сватовском районе, 73-летний мужчина в Станично-Луганском районе.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 7436 человек. Из них выздоровели — 5492, лечатся — 1747, умерли 197 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,5%.

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