На Луганщине — 161 новый случай COVID-19 и три смерти

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 161 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



44 заболевших обнаружили в Северодонецке, 25 в Сватовском районе, 24 в Троицком районе, 17 в Старобельском, 16 в Лисичанске, 11 в Новоайдарском районе, десять в Станично-Луганском районе, девять в Рубежном, три в Кормянском районе, два в Новопесковском районе.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека: 67-летний мужчина и 81-летняя женщина в Сватовском районе, 73-летний мужчина в Станично-Луганском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 7436 человек. Из них выздоровели — 5492, лечатся — 1747, умерли 197 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,5%.