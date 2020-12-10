Шмыгаль: Карантин выходного дня спровоцировал второй пик безработицы в Украине

Одним из последствий введения в Украине карантина выходного дня стал рост уровня безработицы. По состоянию на сегодня в стране насчитывается 420 тысяч только официально зарегистрированных безработных. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Украинской правде».



По его словам, карантин выходного дня не имел значительного влияния на экономику Украины и в целом ВВП сильно не пострадал. Однако повлиял на уровень занятости населения.



Он отметил, что в марте на начало карантина в Украине была 361 тысяча зарегистрированных безработных, месяц назад – 396 тысяч, а сегодня – уже 420.



«После карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина», – сказал Шмыгаль.



9 декабря Кабинет министров принял решение ужесточить карантинные ограничения в Украине в январе 2021-го.



Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.