Торецк снова без водоснабжения из-за аварии

Торецк остался без централизованного водоснабжения из-за аварии на водоводе Д-900 мм Горловка - Торецк. Об этом сообщается на странице военно-гражданской администрации города в Facebook.



Без воды - население и предприятия города.



В компании «Вода Донбасса» сообщили, что ремонтные бригады уже приступили к работе.



Большая часть существующего водопровода Горловка - Торецк расположена на оккупированной территории. Почти ежемесячно город и окрестные населенные пункты испытывают серьезные проблемы с водоснабжением из-за изношенности коммуникаций, непогоды, аварий или повреждения водопровода обстрелами. Во время отсутствия водоснабжения воду подвозят спасатели и волонтеры.