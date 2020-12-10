Боевики 6 раз стреляли с начала суток по позициям ОС

С начала текущих суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из гранатометов различных систем вблизи Водяного, Авдеевки и Лебединского, а в районе Марьинки применили станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Также боевики открывали огонь из стрелкового оружия в районе Старогнатовки.



Обстрелы не несли угрозы украинским военнослужащим, поэтому подразделения ОС не открывали огонь в ответ.



Боевых потерь среди бойцов ООС нет.