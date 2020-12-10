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Суд не избрал меру пресечения Януковича по «делу Майдана»

10 декабря 2020, 21:20

Суд не избрал меру пресечения Януковича по «делу Майдана»

Печерский районный суд Киева на заседании 10 декабря не принял решение по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

Адвокат Януковича заявил серию ходатайств о переносе заседания, которые не были удовлетворены судом: для ознакомления с материалами дела, которое составляет 33 тома, для реализации права на отдых, для свидания с клиентом в РФ для согласования правовой позиции, для определения ситуации с адвокатами договору, которые не явились на заседание.

После того как суд не удовлетворил ни одно из ходатайств о перерыве в слушании дела, бесплатный защитник Януковича заявил ходатайство об отводе следственного судьи.

Для решения вопроса об отводе суд огласил перерыв, о дате и времени заседания стороны будут уведомлены.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте в деле о преступлениях на Майдане 18-20 февраля 2014-го. Решение о его заочном аресте давало право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции.

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