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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 декабря

10 декабря 2020, 22:13

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено еще 633 случая инфицирования коронавирусом. Всего выявлено 27 677 заболевших коронавирусом. Из них 16 519 человек выздоровели, а 542 умерли.

В отдельных районах Донецкой области зарегистрирован 181 новый случай коронавируса. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев, утверждают в группировке «ДНР». Всего формирование признает 12 045 случаев COVID-19. Из них 6487 человек выписаны, летальных случаев — 1121.

В Луганской области выявили еще 161 новый случай COVID-19 и три летальных случая. За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 7436 человек. Из них выздоровели — 5492, лечатся — 1747, умерли 197 человек.

Группировка «ЛНР» заявила о четырех новых случаях COVID-19. Всего формирование подтверждает 1854 случая инфекции COVID-19, из которых выписаны 1 619 человек, 154 — умерли.

Политика

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному «плану Б» по Донбассу, потому что за год такая стратегия дала результат.

Надежда на обмен до конца года удерживаемыми лицами призрачна, но она остается, заявил глава Минреинтеграции Алексей Резников.

Права человека

Международный комитет Красного Креста продолжает конфиденциальные переговоры с представителями «ДНР/ЛНР» для получения доступа к удерживаемым лицам.

«Центр прав человека ZMINA» призвал правительство Украины разработать механизмы, которые обеспечат учет информации из документов, выданных на временно оккупированных территориях.

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