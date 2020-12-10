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Обвиняемым в убийстве Шеремета продолжили меры пресечения

10 декабря 2020, 23:17

Обвиняемым в убийстве Шеремета продолжили меры пресечения

Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения всем трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Украинская правда».

Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко — под круглосуточным домашним арестом, Яну Дугарь — под залогом.

Прокурор настаивал, что существуют риски их укрытия от суда и давления на свидетелей.

Сами обвиняемые и их защита выступали против продления ограничений, в частности, говоря, что риски, на которые ссылается прокурор, уже почти год не меняются.

Адвокаты Антоненко также подали собственное ходатайство, попросив изменить арест мужчины на личное обязательство. Однако суд его не удовлетворил.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года. Шеремет вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Александра Лукашенко издания.

Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности». В 2017 году власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством.

В декабре 2019 года полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда были задержаны трое волонтеров и участников конфликта на Донбассе — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Заказчик убийства не установлен. Основной̆ мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в Украине.

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