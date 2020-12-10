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Украина в ОБСЕ призвала РФ признать себя стороной конфликта на Донбассе

10 декабря 2020, 23:53

Украина в ОБСЕ призвала РФ признать себя стороной конфликта на Донбассе

Решение многих практических вопросов мирного урегулирования конфликта на Донбассе станет возможным, как только Россия прекратит притворяться, что не является стороной этого конфликта. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

«Решение многих практических вопросов можно найти, как только российская сторона прекратит свои тщетные усилия по созданию вида, что она не является стороной конфликта, и сделает практические шаги, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — заявил он.

Однако пока, отметил украинский дипломат, это не так, и Россия продолжает отрицать свою очевидную агрессию против Украины на Донбассе, подпитывая при этом и в дальнейшем вооруженный конфликт.

Цымбалюк также проинформировал ОБСЕ о том, что с начала действия обновленного перемирия от 27 июля вооруженные формирования РФ осуществили 339 обстрелов позиций ВСУ, в результате чего погибли 4 украинских бойцов, еще 15 получили ранения.

Посол Украины в ОБСЕ заявил, что Украина остается преданной мирному урегулированию и считает Нормандский формат, где проходят переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Франции и Германии, «основной платформой для принятия решений на политическом уровне».

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ

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