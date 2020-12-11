Штаб: Боевики 8 раз нарушили режим «тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, но украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе ответственности украинских бригад неподалеку Водяноого и Лебединского боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



Также незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки — огонь велся из ручных противотанковых гранатометов.



О нарушении режима прекращения украинская сторона сообщила ОБСЕ.



С начала текущих суток, 11 декабря, украинские военные обстрелов не зафиксировали.



С 27 июля до 9 декабря Специальная мониторинговая миссия зафиксировала в общей сложности 3 314 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Речь о 1 358 взрывах, 110 пролетевших неопределенных боеприпасах, 37 вспышках дульного пламени и 39 осветительных ракетах, а также о 1 770 очередях и выстрелах.