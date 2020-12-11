В Украине фиксируют больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших четвертый день подряд

За минувшие сутки, 10 декабря, в Украине выявили 13 514 заболевших коронавирусом. При этом выздоровели 15 327 ранее инфицированных.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, за минувший день зарегистрировано 285 смертей. Было госпитализировано 2 846 человек.



За все время пандемии в стране подтверждено коронавирусом заболели 872 228 человек. Из них 480 348 пациентов выздоровели, а 14 755 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.



В целом, в Украине четвертый день подряд наблюдается позитивная динамика, когда выздоровевших фиксируют больше, чем заболевших.