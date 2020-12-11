«ЛНР» зафиксировала 11 заболевших и одну смерть от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за сутки положительные результаты на COVID-19 получили 11 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, от осложнений вследствие COVID-19 умер один человек.



Группировка не приводит географию новых выявленных случаев или другие подробности.



С начала пандемии «ЛНР» признает 1865 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 1623 человека выздоровели, 155 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 10 декабря, в Украине выявили 13 514 заболевших коронавирусом. При этом выздоровели 15 327 ранее инфицированных, 285 человек умерли.