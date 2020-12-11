За месяц КПВВ на Донбассе пересекли более 43 тысяч человек

В течение месяца после возобновления работы КПВВ на Донбассе их пересекли более 43 тысяч человек. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



С 10 ноября по решению командующего объединенных сил, все КПВВ функционируют в штатном режиме, ежедневно с 08.00 до 16.00.



Фактически ежедневный пропуск осуществляется только через пункт пропуска «Станица Луганская», а движение через КПВВ «Новотроицкое» боевики разблокируют два раза в неделю — в понедельник и пятницу.



Так, начиная с 10 ноября КПВВ «Станица Луганская» пересекли 20,5 тысяч человек, которые направлялись на неподконтрольную территорию, и более 20,9 тысячи человек на контролируемую территорию. За тот же период КПВВ «Новотроицкое» в сторону ОРДО пересекли более 870 граждан и почти 160 транспортных средств, в обратном направлении проследовали более 440 человек и почти 80 транспортных средства.