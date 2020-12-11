Представитель омбудсвумен на Донбассе уволен после драки в ресторане

Представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский уволен после драки в ресторане Святогорска.



Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова.



Лисянского уволили с должности 11 декабря по результатам служебной проверки.

В субботу, 5 декабря, Лисянский побил охранника в ресторане гостиничного комплекса «Монарх» в Святогорске. Видео инцидента было опубликовано в сети.



По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса «Умышленное легкое телесное повреждение».