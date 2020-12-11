Обвиненную в работе на ФСБ РФ чиновницу освободили от ответственности за помощь СБУ

В Луганской области суд признал руководительницу структурного подразделения одного из областных государственных учреждений виновной в госизмене, но освободил от уголовной ответственности за помощь следствию.



Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.



В спецслужбе рассказали, что чиновницу завербовал сотрудники ФСБ России во время ее пребывания на временно неподконтрольной части Луганщины, куда она ездила по семейным делам



«Женщину задержали боевики на КПВВ "Станица Луганская " и передали сотруднику ФСБ РФ, который из-за шантажа и психологического давления заставил ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество», — говорится в сообщении.



По заданию ФСБ женщина должна была собирать информацию о кадровом составе и деятельности правоохранительных структур и государственных органов власти.



Украинские контрразведчики разоблачили чиновницу после ее возвращения, когда она пыталась выполнить задание российской спецслужбы. Женщина добровольно сообщила все подробности своей вербовки.



«Суд признал гражданку Украины виновной в подготовке к госизмене. При этом, учтя, что она способствовала следствию и предоставила важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины, освободил ее от уголовной ответственности», — отмечается в сообщении СБУ.