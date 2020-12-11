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В СБУ нуждаются в дополнительных механизмах противодействия гибридным угрозам РФ

11 декабря 2020, 16:43

В СБУ нуждаются в дополнительных механизмах противодействия гибридным угрозам РФ

После реформы у Службы безопасности Украины должны появиться дополнительные механизмы для противодействия гибридным угрозам со стороны РФ. Об этом заявил замруководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь.

«У нас есть общая граница со страной, которая представляет потенциальную угрозу и которая не считает возможным существование нашего независимого государства в будущем. И определять конструкцию украинского сектора безопасности следует с учетом этой угрозы — чтобы не дать ей реализоваться», — сказал он во время дискуссии, организованной Американской Ассоциацией юристов «Инициатива по верховенству права» (ABA ROLI) совместно с Центром гражданских свобод.

По его мнению, без российского вмешательства в Украине могла бы существовать эффективная классическая информационная спецслужба, однако нынешние реалии безопасности требуют другого подхода.

Пунь отметил, что реальность российской агрессии лучше осознают страны Восточной Европы и Балтии из-за общей истории границы с РФ.

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